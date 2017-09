Vinho, tomate e azeite beneficiam de um fenómeno que está a agravar os custos de tratamento da água

O país assiste ao segundo pior ano de seca desde 2005. Cerca de um terço das albufeiras tem disponibilidade de água inferior a 40% da sua capacidade e os sistemas de água subterrânea também estão abaixo da média e são afetados pela contaminação com nitratos e azoto provenientes da agricultura e da pecuária. Para agravar a situação, aos incêndios deste verão seguiram-se, esta semana, três dias de chuvas fortes, que arrastaram cinzas e materiais queimados para os rios e albufeiras, agravando o estado já depauperado das águas.

“É preciso estar atento e vigilante ao que se passa com as massas de água”, assume o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, refutando “alarmismos sociais” quanto à possibilidade de afetação da água para consumo humano, devido a contaminações. “As entidades gestoras dos sistemas de captação e tratamento estão atentas e a fazer o que deve ser feito para garantir que a que chega às torneiras tem qualidade”, assegura ao Expresso. Contudo, admite, “haverá um acréscimo nos custos com o tratamento das águas”.

