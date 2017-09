“Vergonha! Estão leiloando nossa Amazônia”: já não, pelo menos nos próximos 120 dias

O Ministério das Minas e Energia brasileiro suspendeu por 120 dias a aplicação de um polémico decreto que extinguia uma reserva de 47 mil kms na Amazónia, abrindo-a à exploração mineira privada. A decisão agora anunciada talvez fosse inevitável, uma vez que o decreto em causa fora suspenso por um tribunal há dias. Mas o ministério explicou que “essa iniciativa se produz em respeito às legítimas manifestações da sociedade e à necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinção da Renca”.

No início desta semana, um juiz da 21ª Vara Federal de Brasília decidiu que não produzirá efeitos “todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca)”. O ato em questão, decidido pelo presidente Michel Temer, fora publicado inicialmente a 23 de agosto (e objeto de uma segunda versão já esta semana), tendo gerado logo grandes protestos, inclusivamente de artistas e outras celebridades. As reações alastraram pelo mundo e estavam a tornar-se um embaraço para o governo brasileiro.

