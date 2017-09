Assunção Cristas: “Rejeito a lógica de infernizar quem anda de carro em Lisboa”

Assunção Cristas, líder do CDS e candidata à Câmara de Lisboa, insurge-se contra a política do atual autarca socialista, Fernando Medina, em matéria de mobilidade, que descreve como a “lógica de infernizar quem anda de carro em Lisboa”.

“Retirar carros da cidade sim, mas só com alternativas sérias. Começar a casa pelo telhado, como Medina fez, é desrespeitoso para todos. O que rejeito é esta lógica de, primeiro, infernizar a vida das pessoas, esperando que, com isso, elas larguem o seu automóvel”, afirma em entrevista ao Expresso,, que será publicada na íntegra na edição semanal deste sábado e que antecipamos parcialmente no Expresso Diário.

