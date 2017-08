Investimento cresce ao ritmo mais rápido desde 1998 e puxa pelo crescimento do PIB

Produto Interno Bruto cresceu 2,9% no segundo trimestre, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Para encontrar um valor mais mais elevado é preciso recuar quase duas décadas

ilustração tiago pereira santos

Não foram 3%, mas quase. Nas contas nacionais trimestrais divulgadas esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, em termos homólogos, para 2,9%. Ou seja, mais 0,1 pontos percentuais do que os 2,8% avançados há duas semanas, na estimativa rápida.

Desta forma, a economia portuguesa acelerou, ainda que apenas ligeiramente, em relação aos primeiros três meses do ano, quando o crescimento do PIB atingiu 2,8% em termos homólogos. Mais ainda, para encontrar um crescimento do PIB mais expressivo é preciso recuar ao quarto trimestre do ano 2000, quando a economia portuguesa se expandiu 3,8%.

