Agarra-te à luz

Este álbum é triste mas necessário e explica de que material é feito o ser humano: “A Deeper Understanding”, o novo dos The Wars Drugs

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Principiamos com uma recomendação: este disco é para ouvir de fones colados ao coração e com as luzes apagadas, porque precisamos todos de ir ao abismo de vez em quando e a escuridão facilita o confronto com as nossas profundezas.

Não haveremos de sair ilesos de “A Deeper Understanding”, disco que vem com 10 temas novos dos The War On Drugs: certamente que dançaremos como os românticos, com certeza que cederemos às guitarras elegantes, estimaremos inevitavelmente a voz anasalada de Adam Granduciel, iremos pressentir Bruce Springsteen, Bob Dylan e Neil Young naquelas canções compridas, mas vamos sobretudo pensar sobre a vida que temos e a que queríamos ter. Pois, o abismo.

