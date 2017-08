Um texto sobre uma semana extraordinária e uma memória irrepetível

Uma forma de medir o tempo roubado a alguém que morreu prematuramente é ver os megaeventos noticiosos que essa pessoa já não chegou a conhecer. Falando em Diana, princesa de Gales, qualquer lista sumaríssima incluirá o escândalo de Bill Clinton e Monica Lewinsky, uma história começada uns meses depois e que, tal como a dela, envolve uma jovem que se mete com gente poderosa e durante algum tempo fica sem pé no turbilhão; o 11 de Setembro, que mudou o mundo; a guerra do Iraque, o tema político mais fraturante das últimas décadas; e o desaparecimento de Madeleine McCann, um drama bastante diferente do de Diana mas com algumas afinidades, que não se resumem ao facto de em ambos os casos a tragédia atingir uma britânica de cabelo louro - embora isso talvez ajude a explicar a dimensão universal que as duas histórias alcançaram.

Cada um dos temas referidos, no seu auge, dominou a atualidade noticiosa a um nível quase absoluto, mas nenhum terá sido tão intensamente pessoal para tanta gente como a morte de Diana. Anónimos disseram na TV que a choravam mais do que se tivesse sido alguém da sua família - ao lado deles, a família concordava - e o funeral foi visto em direto por uns espantosos dois mil e quinhentos milhões de espectadores em todo o mundo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)