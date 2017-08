Segurança reforçada e homens (muito) pequeninos: festival de Veneza, 2017

Ontem ainda havia trabalhos a serem ultimados, cabos de eletricidade e de telecomunicações a serem passados sob as lajes da praça fronteira ao edifício onde funcionou o velho casino, coberturas removidas, mobiliário urbano a ser instalado. E, claro, as necessárias - e muito visíveis - medidas de segurança, agravadas de ano para ano.

Para além de uma presença de polícia assaz notória - nas ruas, na laguna e até no Adriático, onde agentes em motos de água patrulham sistematicamente a costa - todos os acessos à zona onde o festival acontece estão bloqueados por imponentes barreiras de cimento, disfarçadas com as cores do evento, impedindo que qualquer veículo automóvel possa entrar desgovernadamente. Tudo para que a face do espaço onde decorre a 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica tenha o ar renovado que se deseja e seja tão segura quanto possível.

