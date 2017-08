Há um verso de uma canção do novo álbum dos Grizzly Bear que poderia ser usado para descrever aquela que continua a ser a abordagem da banda norte-americana ao fim de 15 anos de existência. A música chama-se “Four Cypresses”, é a terceira no alinhamento de “Painted Ruins” e o verso diz qualquer coisa como “é um caos, mas funciona”.

É Daniel Rossen, guitarrista e um dos vocalistas da banda, quem o diz, mas a crítica, a especializada e a generalista, confirma-o. A “Pitchfork” chama-lhe “música de prestígio” e a webmagazine britânica “Drowned in Sound” escreve que “enquanto a banda teve claramente de abrandar para fazer o seu quinto álbum, ‘Painted Ruins’ não dá quaisquer sinais de ter havido uma quebra na qualidade de som” do quarteto. David Sackllah, que assina a crítica publicada no site “Consequence of Sound”, é ainda mais generoso nas palavras e diz mesmo que o novo disco, “resultado do crescimento da banda enquanto unidade coesa”, é o “mais bem conseguido” da discografia do grupo, no sentido em que não há pontas soltas para aparar.

