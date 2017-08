Trabalhadores da PT avançam para tribunal se falharem negociações com Governo e Altice

A Comissão de Trabalhadores da PT/MEO e os sindicatos que representam trabalhadores da empresa estiveram reunidos esta terça feira e decidiram avançar para tribunal se não forem bem sucedidas as negociações com a operadora e com o Governo com vista à suspensão da transferência de 150 funcionários da PT para outras empresas.

A contestação judicial só não acontecerá se esta multinacional francesa (que detém a PT/MEO) passar a ter "o escrupuloso respeito pela lei e pelos direitos dos trabalhadores”.

