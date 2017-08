O dia que faltava saber: 20 de novembro de 2017 (e a conta que se pode fazer: 1604 dias)

A acusação contra José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, deverá ser conhecida no máximo até 20 de novembro. Ou seja, 1604 dias depois de o processo ter sido aberto, em julho de 2013. E depois de cinco adiamentos do despacho final. A Procuradoria-Geral da República confirmou esta tarde que a última carta rogatória deu entrada no processo no passado dia 22 de agosto, pelo que a equipa de Rosário Teixeira terá 90 dias - o prazo dado pela procuradora-geral, Joana Marques Vidal - para efetuar o despacho final.

Em abril, a procuradora tinha decidido prorrogar por três meses, após a data da devolução da última carta rogatória, o prazo dado para o encerramento do inquérito-crime. Recorde-se que as autoridades portuguesas enviaram três cartas rogatórias – pedidos de cooperação internacional da investigação – no âmbito do processo, uma para Angola e duas para a Suíça.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)