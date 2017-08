Do “aquela senhora” ao “soro da verdade”: a troca de mimos entre o Governo e a direita

Para Assunção Cristas, as palavras de António Costa foram “tons de linguagem menos próprios”. E o dirigente centrista Francisco Mendes da Silva questionou no Twitter, de forma irónica. “Imaginem um político da direita a referir-se a uma opositora como 'aquela senhora'. A Rita Ferro Rodrigues já estava a premir o gatilho”. “Aquela senhora” foi a formulação usada pelo primeiro-ministro e secretário-geral do PS, no comício de rentrée dos socialistas, no sábado, em Faro, para referir-se à líder do CDS.

Mais concretamente “aquela senhora que foi quatro anos ministra da agricultura e nada fez pela floresta e que hoje tanto fala”. A expressão não caiu bem no CDS. Mas representa apenas mais um capítulo numa já extensa lista de queixas mútuas entre a direita e o Governo sobre linguística e boas maneiras aplicadas à prática política. O Expresso recorda-lhe dez desses momentos mais conturbados desta legislatura.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)