Os planos da Netflix para Portugal, as séries que acabam e as que vêm: entrevista com uma das mulheres mais poderosas do mundo

A Cindy é uma das mulheres mais poderosas do mundo dos media na atualidade. Ainda sente que tem de provar o que vale diariamente?

Não acho que isso esteja relacionado com o meu género. Todos os dias acordo com o objetivo de fazer o melhor trabalho possível, estou muito focada em oferecer a melhor programação para todos os nossos membros, em todo o mundo. E cada vez mais em oferecer uma boa seleção de de programas centrada em personagens femininas complexas. Estamos a viver uma altura muito empolgante para trabalhar nesta indústria. E certamente na Netflix.

Como é feita a escolha de novas séries?

Começa sempre com uma ideia, de produtores que querem dar vida às suas histórias. É assim que qualquer grande projeto começa: vêm até nós e nós trabalhamos para descobrir a melhor forma de expressar essa história. O nosso trabalho é apoiar estes produtores e storytellers e pô-los a fazer o melhor trabalho das suas vidas.

