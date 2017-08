O único consenso com a direita (ainda) é a falta dele

Uma semana depois de ter apelado a consensos alargados com o PSD para definir a estratégia do país para a próxima década em matéria de grandes investimentos, António Costa foi à reentrée política do PS sinalizar, este sábado, em Faro, que as suas perspetivas de longo prazo não casam de forma harmoniosa com a retrospetiva ao passado recente.

Não tanto por ter criticado o 'interlocutor' do maior partido da oposição, mas mais pelo tom usado para o efeito. “Eu sei que há muitos que só se lembram da floresta quando a calamidade a atinge nos fogos florestais”, disse, por exemplo, Costa, num discurso em que se referiu a Passos como “o anterior primeiro-ministro que todos os dias critica os bombeiros”. No dia seguinte, a resposta não chegou mais suave.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)