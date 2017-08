Investigação vai apurar que empresas pagaram despesas de viagens do caso Huawei

A Huawei garantiu ao Expresso que não pagou os voos de avião dos cinco altos quadros do Ministério da Saúde que, em 2015, viajaram entre Portugal e a China com despesas pagas. Esse parte do custo da viagem foi suportada por outra empresa privada, parceira da Huawei - mas que a Huawei não identifica. A sua identidade é relevante, tendo em conta possíveis relações comerciais com o Ministério da Saúde. E a investigação oficial que foi entretanto aberta tem condições para apurá-la.

Esta segunda feira, o jornal online Eco noticiou que a empresa em causa terá sido a NOS. O Expresso tivera essa informação na sexta feira, mas então a NOS desmentiu oficialmente a informação. A informação é decisiva, uma vez que a NOS tem relações comerciais com o Ministério da Saúde, tendo aliás contratos celebrados já depois da viagem.

