DECO quer novo prazo para rescisões com a MEO devido ao “pesadelo” desta semana

A angústia dos clientes da MEO do momento de rescindir os contratos prolongou-se até ao último dia, em pleno agosto. A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor ficou desconsolada e desagradada com a posição da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM, o regulador do sector), que na véspera de se esgotar o prazo veio sugerir a quem fica horas pendurado no telefone que utilizasse outros meios para rescindir, sem qualquer admoestação aos operadores.

A associação promete não deixar morrer o assunto e reiterar “o seu desagrado junto do regulador” pelo prazo concedido ser tão curto (15 dias após o envio da carta) e decorrer em tempo de férias.

