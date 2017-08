As eleições em que todos ganharam o que queriam mas todos perderam um pouco: Angola por Nicolau Santos

Os resultados das eleições em Angola mostram um MPLA que se mantém largamente maioritário no país e no Parlamento, embora em queda; e uma oposição a subir claramente, com a UNITA a obter o seu melhor resultado de sempre, mas ainda longe de poder disputar o poder. O Casa-Ce também obteve um bom resultado, mas ficou longe de se tornar o segundo maior partido do país, como ambicionava. O grande teste do MPLA era Luanda, a província mais politicamente informada, e aí o partido do Governo falhou, o que merece uma séria reflexão: a oposição no seu conjunto teve mais de 50% dos votos, assim como em Cabinda. Uma última nota para o civismo e a aparente lisura com que todo o processo decorreu, apesar de alguns incidentes e das queixas da oposição.

O MPLA conseguiu os seus objetivos: vencer e manter a maioria qualificada na Assembleia Nacional (embora tenha tido 61,1% dos votos entre os eleitores, a sua vantagem é de 68,2% no Parlamento, acima dos 66% necessários para convocar um referendo ou propor alterações à Constituição). João Lourenço, o novo Presidente, tem assim as condições políticas que pediu para poder governar. O verdadeiro teste que terá de enfrentar não será, pois, perante os representantes eleitos do povo, mas em relação ao poder não fáctico mas real que o seu antecessor aparentemente pretende continuar a exercer.

