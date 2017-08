“Um silêncio estranho” num lugar que parece “saído de um cenário de guerra”: o tufão que arrastou Macau

João Picanço é português e vive em Macau desde fevereiro deste ano. É jornalista na Rádio Macau. Na quarta-feira, saiu de casa às 8h30 para ir cobrir o início do tufão. À mesma hora, Mar Saraiva, portuguesa também a viver em Macau, acordava na ilha de Taipa, na casa em que vive, com duas frentes viradas para o mar. Apercebeu-se do vento e da chuva, mas achava que se tratava apenas de mais um tufão, um “tufão normal”. De repente, o vento começou a ficar mais forte, a chuva a cair em jato e o prédio “a abanar como num tremor de terra”.

O pior, como testemunhou Gonçalo Lobo Pinheiro a menos de dez quilómetros dali, na ilha de Coloane, onde vive com a mulher e a filha de 16 meses, ainda estava para vir. “O prédio começou a balançar. Senti o coração a disparar. Pensei que ia ter um ataque. Ouvia muito barulho e via objetos a voar. Tentámos manter-nos afastados das janelas, porque sabíamos que podiam ceder a qualquer minuto. Ficou tudo escuro, cinzentão.”

