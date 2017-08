Casal português condenado: 1042 + 2922, as contas da Justiça em Timor

Em outubro de 2014, Tiago e Fong Fong Guerra preparavam-se para regressar a Macau depois de vários anos a viver em Timor. Já estavam no aeroporto com os dois filhos quando as autoridades os detiveram. Há quase três anos que estão proibidos de sair de Timor.

A acusação formal só chegou este ano e a sentença, que foi adiada por quatro vezes, só foi lida esta quinta-feira. Foram necessárias quase 12 horas de leitura da sentença para saber o que a família Guerra “já esperava”: os dois portugueses foram condenados a penas de prisão.

