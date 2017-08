“Serenidade, normalidade e com sentido de Estado”: como estão a correr as eleições

As urnas abriram às 7h, esta quarta-feira, dia em que mais de nove milhões de angolanos foram chamados a escolher o novo Presidente e vice-presidente de Angola, bem como os 220 deputados que terão lugar no Parlamento. A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) refere que o processo está a decorrer “num clima de serenidade, elevação, sentido de estado e de grande responsabilidade de todos os eleitores”.

“Estamos satisfeitos com o comportamento dos eleitores e de todos os cidadãos envolvidos direta ou indiretamente nesse processo”, disse aos jornalistas André da Silva Neto, presidente da CNE, ao início da tarde.

Apesar de a CNE garantir que a eleição está a decorrer com serenidade, o “Novo Jornal” refere que existem vários casos de eleitores cuja mesa de voto se localiza a centena de quilómetros de distância do local de residência. Isso estará a impedir que as pessoas consigam exercer o direito, denuncia a publicação.

Tal como já tinha acontecido na terça-feira, dezenas de jovens voltaram a manifestar-se. Em causa, segundo o “Novo Jornal”, está o facto de cerca de 30 jovens terem recebido formação para trabalharem como membros das Assembleias de Voto e não estarem a fazê-lo.

Para garantir a segurança e o normal funcionamento do processo, escreve a imprensa angolana, estão nas ruas mais de 100 mil polícias. Já para a fase de contagem de dos votos, estão credenciados 240 observadores internacionais (incluindo portugueses) e 1200 nacionais.

Foto Manuel Almeida/Lusa

Esta é a quarta vez que os angolanos votam em eleições gerais multipartidárias. Há seis forças partidárias a na corrida: a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Aliança Patriótica Nacional (APN), o Partido da Renovação Social, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE). Cada uma apresenta um nome para o cargo de presidente e outro para vice.

“Cada cidadão eleitor deve exercer o seu direito de votar para escolher o Presidente da República, o Vice-presidente da República, os deputados e o Governo que quer ver a governar Angola”, disse João Lourenço (MPLA), apontado como o sucessor de José Eduardo dos Santos, após ter exercido o direito de voto.

Também Abel Chivukuvuku, da CASA-CE, votou logo pela manhã. À saída apelou ao voto, defendendo que este “é um dia de alegria” e em que os angolanos têm a oportunidade de “mudar o rumo do país”.

As urnas encerram às 18h (mesma hora em Lisboa). Mas resultados definitivos só possivelmente na sexta-feira. Uma sondagem levada a cabo pelo Instituto Jean Piaget de Benguela e pelo Instituto Sol Nascente do Huambo, com o apoio técnico do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, apontava para a vitória de João Lourenço, do MPLA, seguido de Abel Chivukuvuku, do CASA-CE, e Isaías Samakuva, da UNITA.

Foto JOOST DE RAEYMAEKER/LUSA

Quatro perguntas e respostas para perceber as eleições em Angola

Porque vão os angolanos a votos?

Angola escolhe esta quarta-feira no sucessor de José Eduardo dos Santos. Há seis forças políticas a concorrer e cada uma apresenta um nome para a presidência do país e para a vice-presidência. Além dos mais altos nomes do Estado angolano, vão ainda ser eleitos 220 deputados que vão ocupar os lugares no Parlamento. Estão registados 9,3 milhões de eleitores.

Como funciona a eleição?

O candidato a Presidente e a vice-presidente são, respetivamente, o primeiro e segundo nome das listas apresentadas pelo círculo nacional. Relativamente aos deputados, o círculo nacional elege 130 deputados e as18 províncias elegem cada uma cinco deputados (no total, 90). A Comissão Nacional Eleitoral de Angola constituiu 12.512 assembleias de voto, que incluem 25.873 mesas de voto, algumas a serem instaladas em escolas e em tendas por todo o país, com o escrutínio centralizado nas capitais de província e em Luanda, estando 9.317.294 eleitores em condições de votar.

Quem são os candidatos a Presidente?

Isaías Samakuva, pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA); Quintino Moreira, pela Aliança Patriótica Nacional (APN); Benedito Daniel, pelo Partido da Renovação Social; João Lourenço, pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA); Lucas Ngonda, Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA); Abel Chivukuvuku, Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE).

Quando se sabem os resultados?

Os resultados definitivos só serão possivelmente conhecido na sexta-feira. Até lá vão ser conhecidos números, mas não serão suficientemente consistentes para declarar um vencedor.