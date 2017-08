Giram as modas e tocam as cassetes outra vez

Na era da desmaterialização, na qual o formato digital impera, começa a surgir um lado B, pautado por uma crescente procura pelos suportes analógicos. A atração fatal pelos artigos “vintage” verifica-se também na música, atualmente dominada pelo streaming. Primeiro, com o apetite dos melómanos a ser aguçado pelo fascínio suscitado pelo vinil, mas, mais recentemente, também pelas cassetes.

No ano passado, de acordo com dados da “Nielsen Music”, foram vendidas 129 mil cópias nos Estados Unidos, mais 74 mil do que em 2015. Depois do declínio, a cassete regressa pronta para uma segunda vida, colocada novamente na ribalta por edições recentes de álbuns de Justin Bieber, Eminem ou The Weeknd.

