Younes Abouyaaqoub e Abdelbaki Es Satty: o terrorista “reservado” e o imã que o radicalizou

Tímido, tranquilo e reservado, de tal modo que poucos davam pela sua presença onde quer que fosse. É assim que Younes Abouyaaqoub tem sido descrito a vários meios de comunicação social pela família, amigos e vizinhos.

Até há uns dias praticamente desconhecido, o jovem, de 22 anos, transformou-se na segunda-feira num dos homens mais procurados não só pelas autoridades espanholas, como também europeias, depois de o Governo catalão o ter dado como o principal suspeito de ter conduzido a carrinha usada no ataque nas Ramblas, que resultou na morte de 14 pessoas e fez centenas de feridos. Imagens do jovem captadas por câmaras de rua, em que este aparece a correr no mercado La Boqueria, terão ajudado a polícia a confirmar a sua ligação ao ataque.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOSeandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)