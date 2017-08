“Tenho expectativas de que esta eleição em Angola seja uma janela de mudança”

Se for eleito Presidente de Angola nas eleições desta quarta-feira, João Manuel Gonçalves Lourenço será empossado Chefe de Estado aos 63 anos − (quase) o dobro da idade que José Eduardo dos Santos tinha quando foi escolhido pelo bureau político do MPLA para suceder a Agostinho Neto. O peso ou a força dos anos são por si só um garante de que o general João Lourenço, o ex-ministro da Defesa indigitado pelo partido do poder para suceder a José Eduardo dos Santos, terá um ‘reinado’ mais curto do que o seu antecessor.

A seu favor tem o facto de ser considerado um homem “consensual” no interior do MPLA, menos exuberante na ostentação de riqueza, e que até aqui nunca esteve envolvido em nenhuma investigação por crimes de corrupção, que já beliscaram a imagem de várias figuras da hierarquia angolana, como foi o caso de Manuel Vicente, que chegou a ser apontado como o sucessor certo de José Eduardo dos Santos.

