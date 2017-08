Tempo de espera nos aeroportos portugueses vai ser o dobro em dezenas de voos no final da semana

Apesar de toda a polémica e dos apelos das entidades de turismo para a evitar, a greve dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) continua de pé para esta quinta e sexta, numa fase de época alta nos aeroportos nacionais.

A ANA - Aeroportos de Portugal emitiu esta terça-feira um alerta aos passageiros que vão viajar nestes dois dias no sentido de estarem no aeroporto pelo menos com quatro horas de antecedência face ao horário dos seus voos para destinos extra-comunitários. E aconselha ainda estes passageiros a contactar as companhias aéreas em que irão voar, “em caso de dúvida”.

