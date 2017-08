Falta de net impede transferência do ordenado de 1/3 dos funcionários de Mação

Um terço dos funcionários da Câmara Municipal de Mação, no distrito de Santarém, recebeu o ordenado de agosto, habitualmente pago a dia 21, em cheque ou dinheiro. Devido a problemas nas comunicações causados pelos incêndios que deflagram na região, a autarquia não conseguiu fazer todas as transferências bancárias.

“Temos de fazer o documento para a transferência e enviá-lo para o banco dois dias úteis antes do pagamento, portanto na quinta-feira, dia 17. Nessa altura não havia comunicações em todo o concelho e a Câmara não conseguia contactar as agências nem as agências conseguiam comunicar”, diz ao Expresso António Louro, vice-presidente da Câmara Municipal de Mação.

