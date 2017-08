Um ano para digerir o coração

O sol está a pique quando nos aventuramos pelas margens do rio Coura, em busca do concerto (quase) secreto do último dia de festival. Em anos anteriores, a organização levou algumas mãos cheias de festivaleiros, encontrados e convocados na zona do campismo, a assistir a pequenos espetáculos exclusivos fora do recinto. Foi assim que vimos o bluesman Seasick Steve tocar numa antiga serralharia ou os ingleses Citizens a espalhar charme acústico frente a uma capela.

Este ano, estas “music sessions” passaram a ser abertas ao público, realizando-se em locais mais acessíveis e menos carismáticos. No último dia, a coisa mudou de figura: “plantar” Noiserv, o músico português que os pais batizaram como David Santos, numa das margens do rio Coura, só podia ter tido um efeito cinematográfico.

