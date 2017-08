Prevenção em Portugal. Ruas vedadas, atenção especial a carros alugados e a grandes espetáculos

Os ataques terroristas na Catalunha, que mataram 15 pessoas e feriram mais de cem, entre elas duas portuguesas, já mexe com o dia a dia dos portugueses e turistas que visitam o país. Este fim de semana, a autarquia de Lisboa colocou meia centena de blocos de cimento em frente ao mosteiro dos Jerónimos, em Belém, e dezenas de pilaretes de metal na Baixa e no Chiado, alguns dos locais emblemáticos mais procurados pelos turistas. Estas barreiras têm por objetivo evitar que algum condutor entre por uma zona comercial ou pedonal, como aconteceu há uma semana em Barcelona, mas também em Nice ou em Berlim.

Este tipo de proteção já tinha sido usada em Portugal mas não de uma forma definitiva. Em maio, durante a vinda do Papa Francisco a Fátima, foram colocadas as chamadas “New Jerseys” (blocos de cimento) nas avenidas principais. Acabariam por ser retiradas depois do regresso do Santo Padre a Roma.

