O que aconteceu ao lucro de 95 mil euros da campanha de Rui Moreira de 2013?

A tradição diz que as eleições autárquicas costumam ser um mau negócio para os movimentos independentes. Mas, há exceções. Em 2013, o movimento de Rui Moreira, Porto, o Nosso Partido, fechou as contas com um lucro de 95 mil euros.

E o que aconteceu ao saldo? Serviu para pagar multas, algumas da própria Câmara Municipal, por colagem de cartazes em locais indevidos, para pequenas iniciativas do movimento após as eleições e o que sobra está numa conta autónoma gerida pelo mandatário financeiro, Francisco Ramos. O gestor, que fora diretor das campanhas de Rui Rio, volta a tratar das contas da campanha 2017 de Moreira.

