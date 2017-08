“Jerry, se a malta lá no céu não se rir das suas piadas, entorta os olhos”: a carta de despedida de Eduardo Madeira

Foi com Jerry Lewis que o humorista Eduardo Madeira testou pela primeira vez os limites do humor. Com sete ou oito anos já o imitava, com trejeitos, penteados, entortando os olhos ou enchendo a boca de Nestum e espalhando-o pela cozinha, como via Jerry, um dos seus mestres, fazer no televisor. O humorista português considera-o um grande artista, e sobre ele escreveu para o Expresso um texto em sua homenagem

Texto por Eduardo Madeira