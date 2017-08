Agora olham mais, desconfiam mais. Sentem mais

Renato Santos, 26 anos

“Na rua que está sempre cheia não havia vida, só pessoas com medo e um olhar de desconfiança que ainda não tinha visto”

d.r.

Moro em Raval [a cerca de 550 metros das Ramblas] há quatro anos e trabalho num hostel perto da zona. Estava em casa, num bairro adjacente à rua onde aconteceu o atentado, no local por onde os terroristas fugiram.

Soube de tudo pelo telefone, que, de um momento para o outro, não parava de tocar com chamadas de todos os cantos do mundo. Perguntavam-me se estava bem… Quando percebi que algo tinha acontecido, liguei a televisão e vi com os próprios olhos o que se estava a passar a metros de mim.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)