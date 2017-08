ANACOM proíbe “promoção” da MEO que põe clientes a pagar mais

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações decidiu esta sexta-feira proibir nos moldes atuais a campanha da MEO que leva a uma adesão automática a quem não avisar que prescinde de um bónus de 2 gigas de net em agosto.

A “proposta de decisão” do regulador será comunicada à MEO, que, no âmbito da audiência prévia, terá oportunidade de se defender e justificar o teor da campanha. Só após ouvir as respostas do operador é que a suspensão agora decidida pelo conselho de administração do regulador ganhará eficácia. Até lá, a campanha seguirá firme e inalterada.

