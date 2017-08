Rendas do Chiado são as que mais sobem na Europa

As rendas praticadas nas lojas do Chiado foram aquelas que mais cresceram em toda a Europa no segundo trimestre deste ano. O estudo DNA of Real Estate, divulgado esta semana pela consultora Cushman & Wakefield, analisou as zonas mais caras do comércio de rua e apesar de Lisboa surgir com o 4º valor mais baixo de rendas (115 euros por metro quadrado/mês) entre as 22 capitais europeias analisadas (e com o 9º valor mais baixo das 45 cidades abrangidas pelo estudo), foi a que mais subiu, com 9,5% de evolução relativamente a igual período do ano passado.

Note-se que em média, as rendas de comércio de rua na Europa subiram apenas 0,2%.

