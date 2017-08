Mãe de Rúben Cavaco: “Continuamos à espera que seja feita Justiça”

As agressões em Ponte de Sor ocorreram há precisamente um ano. Seria mais um caso de violência entre adolescentes não fosse o facto de dois deles serem filhos do embaixador iraquiano em Lisboa, Sadd Mohammed Ali. O caso ganhou uma dimensão internacional depois de um longo braço de ferro, com vários ultimatos pelo meio, entre o Governo português e a diplomacia de Bagdade. Portugal queria que o Iraque levantasse a imunidade diplomática aos dois jovens, mas tal nunca aconteceu.

Em janeiro foi feito um acordo extrajudicial entre a família de Rúben Cavaco e Mohammed Ali, mas o caso está longe de encerrado, continuando a ser investigado pelo Ministério Público português. Em entrevista ao Expresso, Vilma Pires desabafa: “Se pudesse gostaria de passar uma esponja sobre o que se passou, mas isso é impossível para uma mãe. Não há um único dia que eu não me lembre daquela noite”.

