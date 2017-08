Fogos noturnos e incendiários. Secretário de Estado da Administração Interna fala em “constatação da realidade”

As palavras foram proferidas ao final da noite desta terça-feira, no Fundão, onde desde domingo lavra um incêndio de grande dimensão, que tem dizimado a Serra da Gardunha e que começou na madrugada desse dia em Louriçal do Campo, em Castelo Branco. De acordo com o secretário da Administração Interna, Jorge Gomes, os fogos que começam à noite e em “lugares estratégicos e cirúrgicos” não podem ser de “mão bondosa”, apontando situações de “criação de incêndios”.

E deu exemplos concretos. “Não é às 22h30 que nasce um incêndio em Idanha e que podemos culpar o sol e nem são dois incêndios em Vila de Rei, depois de [o fogo] estar extinto e que aparecem em locais estratégicos e cirúrgicos, que são de mão bondosa”, afirmou.

