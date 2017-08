Câmara e diocese do Funchal não se entendem sobre propriedade do terreno do carvalho mortífero

O Ministério Público autorizou que quatro técnicos do Instituto de Agronomia fossem ao local onde caiu a árvore que matou 13 pessoas e feriu 49 durante as festas da Nossa Senhora do Monte, na Madeira. A questão é que os técnicos estiveram no Largo da Fonte e nos jardins do Monte a pedido da Câmara do Funchal e acompanhados por técnicos da autarquia e por um representante da Diocese.

A câmara e a diocese são partes interessadas no processo e não se entendem quanto à propriedade onde estava plantado o carvalho que caiu sobre a multidão que aguardava pela procissão da padroeira da Madeira.

