“A Lei é para Todos” - e a polémica também. Vem aí o filme sobre a Operação Lava-Jato

Foi no Paraná que tudo começou e é para aí que Marcelo Antunez, realizador de “Polícia Federal: A Lei é Para Todos”, nos transporta. Nos últimos tempos, é também para ele que estão apontados todos os holofotes. A longa-metragem, baseada no livro homónimo de Carlos Graieb e Ana Maria Santos e com estreia marcada para 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil), promete um novo olhar sobre a Lava Jato - e a polémica já estalou.

É através do delegado Ivan (Antonio Calloni) que se passa a conhecer as pistas que os investigadores seguiram, mas também os conflitos e os obstáculos que tiveram de ultrapassar na fase embrionária da investigação. Para Antunez, o facto de a história da operação mexer com o país na íntegra fez desta a sua prioridade. “Gosto muito de poder abordar uma questão de agora ou do futuro que afete a vida de todos nós”, contou à imprensa.

