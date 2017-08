Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria. E Salazar decretou o feriado

Cinco dias antes da jornalista francesa Christine Garnier regressar a Portugal para se encontrar com Salazar, o Diário do Governo publicou o diploma que revê todos os “feriados nacionais, procurando o seu ajustamento, de um lado, a grandes datas da história pátria e, do outro, aos dias santos que a Igreja Católica julga não dever dispensar”. O texto deste diploma assinado pelo Presidente da República Francisco Craveiro Lopes e pelo Presidente do Concelho António de Oliveira Salazar regulamenta parte dos feriados nacionais civis e religiosos que ainda hoje são assinalados no nosso país.

Apesar de António de Oliveira Salazar ser amigo de juventude de Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-patriarca de Lisboa entre 1929 e 1972, o diploma que a 4 de janeiro de 1952 faz lei sobre os feriados nacionais diz, de forma explícita: “Quanto aos dias santos, embora pela letra da Concordata o Governo não fosse obrigado a decretar a sua equiparação a feriados oficiais, reconhece-se sem esforço que tal equiparação está em perfeita harmonia com as nossas tradições seculares, sobretudo relativamente aos dias santos mais fortemente vincados nos usos e costumes do País e de mais viva devoção na alma do povo português”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)