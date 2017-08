PS e BE atiram-se a Passos

Carlos César, ainda de férias, não resistiu a comentar, num extenso post no Facebook ilustrado pelo símbolo do PSD de pernas para o ar, o discurso do líder social-democrata: “Sem Pontal por onde se pegue”, lamentou o presidente do PS. Ana Catarina Mendes e João Galamba também dispararam sobre Passos

António Costa não comentou a intervenção de Pedro Passos Coelho na festa do Pontal, ontem à noite. Mas também não foi preciso. A sua “guarda avançada” cumpriu por ele esse dever e não deixou que as críticas do líder do PSD ao “populismo e demagogia” do Governo, no mesmo dia em que se soube que a economia voltou a crescer acima do previsto no segundo trimestre, caíssem em saco roto: a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, reagiu pouco depois do líder do PSD acabar de falar; o presidente socialista e líder parlamentar, Carlos César, aproveitou as primeiras horas da madrugada para partilhar uma reflexão no Facebook; e, por fim, o vice-presidente da bancada João Galamba, hoje de manhã, engrossou a chuva de críticas socialistas ao líder da oposição.

Ana Catarina Mendes lamentou sobretudo a “desfaçatez” com que o líder do PSD criticou o aumento extraordinário das pensões (que Passos qualificou como “eleitoralismo a um mês da campanha para as eleições autárquicas”). Descrevendo-o como “um homem só, desnorteado, errático e prisioneiro do seu passado”, a número dois de Costa no PS salientou que “Passos Coelho ainda não terá percebido que o país seguiu outro rumo e que é um rumo que está a resultar”. E sublinhou que, sob a atual liderança, o PSD “continua muito à direita do seu lugar no sistema democrático português e que honrava a sua história e a sua tradição democrática”.

