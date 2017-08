“O adultério é o raio X do casamento”

No primeiro e até agora único romance de Filipa Melo, “Este é o Meu Corpo”, publicado em 2001, havia uma história de adultério, fortíssima e central na trama do livro. Só depois de ter concluído o seu “Dicionário Sentimental do Adultério”, recentemente chegado às livrarias, é que a autora se apercebeu da coincidência.

“Fiz essa associação há pouco tempo. Não foi uma coisa consciente”, explica-nos, junto ao lugar onde escreve, em casa, numa sala forrada de livros. Mas também não foi um mero acaso. O tema da infidelidade amorosa, dentro ou fora do casamento, sempre a interessou, até pela importância que tem na história da literatura.

Apesar das inúmeras aproximações possíveis, Filipa Melo considera haver no tema do adultério um núcleo duro, que se prende com o facto de ser, ainda hoje, um tabu social, uma realidade que toda a gente conhece, mas da qual ninguém gosta de falar, por colocar “questões íntimas complexas”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)