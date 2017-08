EUA “prontos a disparar”, Pyongyang com resposta pronta, China nas meias tintas, Alemanha preocupada

“Nós somos um superpoder, nós somos um hiperpoder”, foi com afirmações como estas que os fiéis à retórica inflamada e provocadora de Donald Trump apoiaram a afirmação com a qual o Presidente dos Estados Unidos voltou esta sexta-feira a ameaçar a Coreia do Norte, dizendo que a opção militar está pronta para ser acionada: “As soluções militares estão plenamente operacionais, preparadas e armadas, para o caso de a Coreia do Norte se comportar imprudentemente. Espero que Kim Jong-un [líder da Coreia do Norte] opte por outro caminho”, escreveu na sua conta no Twitter.

A declaração de Trump insere-se numa escalada da retórica entre Washington e Pyongyang durante a qual, na terça-feira, Trump ameaçou o regime da Coreia do Norte com “fogo e fúria nunca vistos” se Pyongyang persistisse nas ameaças aos Estados Unidos.

