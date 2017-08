Candidato do PS em Benavente acusa autarquia CDU de “perseguição política”

O candidato do PS à Câmara Municipal de Benavente, Pedro Simões Pereira, acusou esta semana o presidente da autarquia, Carlos Pinto Coutinho, da CDU, de estar a mover-lhe “uma perseguição política” através dos serviços da Câmara, onde é funcionário há cerca de 20 anos.

Na base da acusação está um processo disciplinar que, diz, foi instaurado “sem que tivesse sido ouvido” e com pressupostos que “são mentira”. “Só fui ouvido esta quarta-feira nesse processo disciplinar e as mentiras que lá foram ditas provam que isto não é um processo disciplinar mas sim político”, diz Pedro Simões Pereira ao Expresso. Por isso, explica, já deu instruções ao seu advogado para avançar com um processo crime por denúncia caluniosa contra o chefe de divisão que deu origem ao processo e outro processo contra o presidente da Câmara por “perseguição política”.

