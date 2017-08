Esquerda defende adicional ao IMI: “Falar de ataque à classe média é tomar os portugueses por parvos”

O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP defenderam esta quinta-feira, em declarações ao Expresso, o adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que tem suscitado críticas da direita e propostas de eliminação da medida já no próximo Orçamento do Estado. Para os partidos de esquerda, é “inconcebível” que PSD e CDS queiram eliminar um imposto que traz “justiça fiscal”.

A discussão sobre o imposto, que está a ser cobrado pela primeira vez este ano, voltou esta semana, depois de milhares de casais terem sido surpreendidos com a notificação da Autoridade Tributária e Aduaneira para pagarem o adicional ao IMI. Tudo porque não entregaram dentro do prazo (de 1 de abril a 31 de maio) uma declaração de tributação conjunta que lhes permitiria ficar isentos de uma parte, ou mesmo do todo, do imposto que está a ser cobrado pela primeira vez este ano. Às Finanças têm chegado queixas de casais, casados ou em união de facto, que reclamam da falta de aviso do Ministério para a entrega da declaração.

