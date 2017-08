“A ministra da Administração Interna agarrou-se a mim a chorar e as lágrimas que eu vi eram reais, mas nós precisamos de ajuda efetiva”

Um bombeiro ferido no exercício do seu trabalho. Um incêndio como Portugal nunca viu. Dez horas até conseguir dar entrada no hospital. Em três frases conta-se a história de Rui Antunes Rosinha, o bombeiro de Castanheira de Pera que continua internado no Hospital de São João, no Porto, em risco de vida. O que estas três frases não contam são os detalhes que interessam nem o que a família tem passado desde o acidente rodoviário entre o carro de bombeiros e um veículo civil na EN 236-1, onde 47 pessoas morreram a 17 de junho. A demora no socorro já foi assumida pelo Ministério da Saúde, em resposta a questões colocadas pelos deputados do PSD. Os civis que embateram contra os bombeiros morreram, Gonçalo Conceição, colega de Rui Rosinha, também. Não podem relatar o que se passou, mas Marina Rodrigues, mulher de Rui Rosinha, pode. Fala em detalhe do que tem passado e do que receia vir a passar. E, enquanto fala, tem de interromper a conversa, porque cruza-se outra vez com um incêndio. Em viagem para visitar o marido no hospital, depara-se com a A1 cortada. Mais uma vez, o fogo. Um depoimento na primeira pessoa.

O meu marido continua ventilado e com prognóstico reservado. Portanto, ele continua em risco de vida. E nós estamos muito apreensivos quanto ao futuro. As equipas médicas têm feito de tudo para o salvar. E quando ele vier para casa, se ele vier, não sabemos como vai ser. Ainda é cedo para ter certeza dos danos causados. Ainda estão a tentar salvar-lhe a vida.

No dia 18 de junho, ele deu entrada no Hospital da Prelada, no Porto, depois de dez horas a circular. No dia 28 ele foi levado para o Hospital de São João, também no Porto, devido aos danos nos pulmões. Passou pela Unidade de Doenças Infecciosas e chegou a fazer pulmão artificial. Atualmente está internado na Unidade de Queimados do São João. E está a passar por algumas cirurgias para tratar das queimaduras.

rui duarte silva

Ele tem as mãos muito danificadas, a face, as pernas e, sobretudo, as costas. Nunca pensaram em transferi-lo para Espanha porque o meu marido é um homem de 1,90 metros, que na altura do incêndio pesava 130 quilos e tem muita pele para enxertar, mas as lesões dele são muito graves.

São principalmente nas costas, porque, depois do acidente e de tentarem salvar os civis que embateram contra eles mas que já não conseguiram ajudar, ele e os colegas tentaram socorrer as pessoas queimadas que andavam pela estrada. Eles abraçaram estes civis para os salvar e ficaram queimados nas costas, não do fogo, mas do calor.

Para continuar a ler o depoimento, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)