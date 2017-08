500 quilómetros pelos refugiados

Dois folhados mistos, uma carcaça e um croquete. À saída de Carnide, onde esta quinta-feira iniciou a sua caminhada de 500 quilómetros para angariar fundos para ONG que ajudam os refugiados, Luís Silva recebeu a primeira ajuda. Em géneros, cujo valor traduzirá no final por uma doação.

Esta é uma das formas de apoiar a iniciativa. Luís espera sensibilizar para a causa quem se for cruzando no seu caminho (pela costa alentejana e algarvia) até à fronteira com Espanha - meta que estima alcançar em 12 dias, a tempo de passar com a mãe o aniversário dela.

