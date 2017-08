PSP e GNR receberam estações móveis do SIRESP sem regras de “localização, prontidão e manutenção”

A auditoria da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) à atuação da Secretaria-Geral da Administração Interna (SGMAI) durante o incêndio de Pedrógão foi entregue na última segunda-feira à ministra Constança Urbano de Sousa. No documento, a que o Expresso teve acesso e sobre o qual a ministra vai falar depois da hora de fecho desta edição, a juíza desembargadora Margarida Blasco recomenda a instauração de um processo disciplinar ao secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, Francisco Gomes. E elenca um conjunto de incongruências no funcionamento do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), não só durante o período do incêndio que matou 65 pessoas e queimou mais de 40 mil hectares, a 17 de junho.

A IGAI recorda que as duas estações móveis do SIRESP foram entregues em 2008 à GNR e à PSP, que ficaram responsáveis pela sua operação. Só que a entrega dessas estações móveis às duas forças policiais “não foi formalizada”, explica a IGAI. Margarida Blasco recomenda por isso que o processo seja “devidamente formalizado” para que haja uma “clara definição das responsabilidades de cada entidade”.

