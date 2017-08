Isaltino: “Tenho de confiar na Justiça, apesar de ser um cidadão que só tem razões para ter dúvidas”

A expectativa de Isaltino Morais para o desfecho do processo que agora decorre, e que o impede de se candidatar à Câmara de Oeiras, é clara. Apesar de “o estrago já estar feito”, depois de o juiz Nuno Cardoso ter, nesta terça-feira, decidido rejeitar a candidatura por problemas com a recolha de assinaturas, o candidato espera que o recurso que vai interpor tenha resultado diferente: “Tenho de confiar na Justiça, apesar de ser um cidadão que só tem razões para ter dúvidas nesta matéria”.

Falando ao Expresso sobre a decisão do juiz, que diz ter sido motivada pelas “relações pessoais” que o magistrado terá com o seu opositor Paulo Vistas, Isaltino admite sentir “surpresa” e uma “perplexidade extraordinária”. Depois da entrega das listas, no dia 7, chegou à sede da candidatura “um rumor” que dizia que haveria rejeição da candidatura. O antigo autarca de Oeiras assegura que no dia 8, terça-feira, tudo foi verificado e “estava tudo bem”. Por isso, prossegue, tem “todas as dúvidas” sobre a parcialidade de Nuno Cardoso.

