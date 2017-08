CNE não falou com Rui Moreira sobre o uso da palavra ‘partido’ no lema do seu movimento

O diretor de campanha de Rui Moreira, Nuno Santos, garantiu ao Expresso que nem o movimento independente que apoia a recandidatura do presidente da Câmara do Porto nem “ o próprio candidato” receberam qualquer advertência do tribunal ou reparo da CNE sobre a utilização da palavra ‘partido’ no lema ‘Rui Moreira.Porto, o Nosso Partido’.

Segundo Nuno Santos, a candidatura entregue quinta-feira, dois dias antes do prazo-limite da formalização da corrida às autárquicas de 1 de outubro, foi “aceite sem reservas”, não tendo a juíza do Tribunal Local Cível do Porto solicitado, até ao momento, “qualquer tipo de dúvida” em relação à designação da recandidatura, sigla ou símbolo do movimento ‘Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido’.

