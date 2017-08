Madeira quer urgência na revisão dos limites de vento impostos aos pilotos

Aeroporto encerrado, voos cancelados e passageiros a dormir no chão das instalações. Por vários dias. Esta é uma história recorrente no Aeroporto Cristiano Ronaldo e há uma razão que explica porque se repete tantas vezes: os limites de vento são uma imposição para os pilotos que voam para a Madeira. Quem os infringir é alvo de um relatório da torre de controlo à ANAC. As regras são de 1976 e nunca foram alteradas.

O vento ultrapassou todos os limites recomendados por estes dias na zona do Aeroporto da Madeira, mas sempre que há vento para os lados de Santa Cruz as imagens de passageiros em terra, a fazer fila no balcão de apoio ao cliente, repetem-se e têm uma explicação. A Madeira é o único aeroporto nacional onde é obrigatório respeitar os limites de vento impostos pela ANAC. O que funciona como recomendação para o resto do país e para a maioria dos aeroportos do mundo na Madeira é imposto. As regras datam de 1976 e nunca mudaram, nem depois da ampliação da pista. O governo regional quer rever estes limites e há pelo menos um piloto que lhe dá razão.

