Taxa de emprego dos lusodescendentes licenciados é 10 pontos superior à dos diplomados em Portugal

Os emigrantes portugueses de segunda geração com ensino superior não têm razões para se preocupar com a falta de trabalho. Segundo dados do INE, os lusodescendentes licenciados têm uma taxa de emprego de 96,6%, dez pontos acima da registada entre os diplomados residentes não apenas em Portugal como nos países de acolhimento.

“Os emigrantes de segunda geração com ensino superior revelam melhor desempenho do que os residentes em Portugal e na Europa, superior em mais de dez pontos percentuais em ambos os casos”, refere o estudo do INE, que resulta de uma compilação de dados do Eurostat referentes a 2014.

