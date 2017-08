Pedrógão. “Alguns familiares das vítimas não pediram apoio, acham que não precisam. Quando precisarem, e vão precisar, temos de estar aqui”

Uma noite para arder, matar e traumatizar. Uma semana para se apagar. Anos para ser controlado. E nunca será totalmente apagado. Pelo menos das memórias. Em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, rápido só o alastrar do fogo. A recuperação da população afetada levará muito tempo. O secretário de Estado adjunto do ministro da Saúde voltou na manhã desta segunda-feira à zona para anunciar os instrumentos e caminhos que estão a ser colocados à disposição de quem mais precisa. “Este é um empenho de longo prazo”, explica Fernando Araújo ao Expresso.

À volta da mesa da Câmara Municipal de Pedrógão Grande estiveram, além do secretário de Estado e dos autarcas, os representantes da comissão instaladora da Associação de Familiares das Vítimas do Incêndio. Com o objetivo de fazer um balanço das medidas já adotadas e ouvir as sugestões de quem está no local para os acertos necessários.

