Governo não pode multar o SIRESP se um terço das antenas falhar num dia

Mesmo que um terço das estações e antenas da Rede Nacional de Emergência e Segurança (RNES, geralmente conhecida por SIRESP) fiquem totalmente incomunicáveis durante 24 horas, o Ministério da Administração Interna (MAI) não tem direito a aplicar qualquer penalidade ao consórcio que gere essa rede. Foi por essa a razão que o MAI nunca aplicou penalidades ao consórcio SIRESP SA em todos os “apagões” que se registaram desde que a rede SIRESP ficou concluída e totalmente operacional, em 2010.

A RNES caiu invariavelmente em todas as intempéries e incidentes de maiores dimensões nos últimos sete anos, mas em nenhuma dessas situações, mesmo quando a inoperacionalidade chegou a mais de 80 estações retransmissoras durante mais de dois dias, foi apurado um valor abaixo do mínimo fixado pelo contrato, que daria direito ao Estado Português de aplicar as penalidades.

